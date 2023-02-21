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Ермилин Василий Петрович

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Место рождения

Карело-Финская ССР, Кажемская волость, Повенецкий уезд, Олонецкой губернии д.Лыковщина

Дата рождения

14.01.1923

Дата смерти

18.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923

Отец: Ермилин Пётр Андреевич

Мать: Гагарина Анастасия Ивановна

Карело-Финская ССР, Кажемская волость, Повенецкий уезд, Олонецкой губернии д.Лыковщина
Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Ермилин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Брюховских Октябрина Прокопьевна

Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
20.03.?

Жена: Брюховских Октябрина Прокопьевна

Карело-Финская АССР
Смерть
18.05.1983
посёлок Оргтруд, Камешковский район, Владимирская область
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