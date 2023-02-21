Ермилин Василий Петрович
Место рожденияКарело-Финская ССР, Кажемская волость, Повенецкий уезд, Олонецкой губернии д.Лыковщина
Дата рождения14.01.1923
Дата смерти18.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923
Карело-Финская ССР, Кажемская волость, Повенецкий уезд, Олонецкой губернии д.Лыковщина
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Ермилин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Брюховских Октябрина Прокопьевна
Уница, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
20.03.?
Карело-Финская АССР
Смерть
18.05.1983
посёлок Оргтруд, Камешковский район, Владимирская область