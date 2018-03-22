Кутузова (Лысак) Валерия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Лысак) Валерия Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1929

Дата смерти

22.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1929

Отец: Лысак Еремей

Мать: Лысак Мария

Рождение ребёнка
11.03.1954

Дочь: Беребень Людмила

Отец ребёнка: Кутузов Михаил

Рождение ребёнка
01.06.1963

Сын: Кутузов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кутузов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Михаил

Смерть
22.03.2018
г. Иваново
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