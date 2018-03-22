Кутузова (Лысак) Валерия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1929
Дата смерти22.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1929
Отец: Лысак Еремей
Мать: Лысак Мария
Рождение ребёнка
11.03.1954
Дочь: Беребень Людмила
Отец ребёнка: Кутузов Михаил
Рождение ребёнка
01.06.1963
Сын: Кутузов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кутузов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутузов Михаил
Смерть
22.03.2018
г. Иваново