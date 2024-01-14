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Акулина
Акулина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яким
Около 1763 г.р.
Мать
Степанида Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец:
Яким
Мать:
Степанида Егоровна
Смерть
Неизвестно
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