Калинкина (Цветков) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина (Цветков) Виктория Викторовна

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Место рождения

Казахская ССР, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Дата рождения

26.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск
Бракосочетание
18.10.2001

Муж: Калинкин Максим Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.03.2002

Дочь: Калинкина Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Калинкин Максим Владимирович

Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Калинкина Диана Максимовна

Отец ребёнка: Калинкин Максим Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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