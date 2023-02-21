Калинкина (Цветков) Виктория Викторовна
Место рожденияКазахская ССР, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск
Дата рождения26.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1976
Казахская ССР, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск
Бракосочетание
18.10.2001
Рождение ребёнка
31.03.2002
Дочь: Калинкина Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Калинкин Максим Владимирович
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Калинкина Диана Максимовна
Отец ребёнка: Калинкин Максим Владимирович