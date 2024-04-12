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Домна Флорова

Место рождения

Назарово, Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
06.02.1835

Муж: Василий Стефанович

Рождение ребёнка
09.07.1840

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1846

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1853

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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