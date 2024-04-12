Домна Флорова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
06.02.1835
Муж: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
09.07.1840
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
06.07.1846
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Рождение ребёнка
25.06.1853
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно