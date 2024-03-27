Исанбердин Кутла-Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсанбердин Кутла-Ахмет

Исанбердин Кутла-Ахмет

Место рождения

Уфимская губ., Уфимский уезд, д.Каскиново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфимская губ., Уфимский уезд, д.Каскиново
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Яппарова Магинур Кутлахметовна

Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исанбердин Фарих

Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа

Башкортостан, Кугарчинский район, деревня Каскиново
Военная служба
Неизвестно
Исандердин Кутлаахмет пропал без вести, Выбыл: д. Такисаны, Место рождения: Уфимская губ., Уфимский уезд, г. Уфа, Место службы: 190-й пехотный Очаковский полк, рядовой, Дата события: 10.11.1914 Именные списки потерь
Смерть
1944
д.Псянчино (Худайбердино)Кугарчинский р-н
Причина смерти: Болезнь в трудармии
Похороны
Неизвестно
д.Каскиново Кугарчинского р-на Башкортостана
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close