Исанбердин Кутла-Ахмет
Место рожденияУфимская губ., Уфимский уезд, д.Каскиново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Яппарова Магинур Кутлахметовна
Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исанбердин Фарих
Мать ребёнка: Исанбердина Шарифа
Башкортостан, Кугарчинский район, деревня Каскиново
Военная служба
Неизвестно
Исандердин Кутлаахмет пропал без вести, Выбыл: д. Такисаны, Место рождения: Уфимская губ., Уфимский уезд, г. Уфа, Место службы: 190-й пехотный Очаковский полк, рядовой, Дата события: 10.11.1914 Именные списки потерь
Смерть
1944
д.Псянчино (Худайбердино)Кугарчинский р-н
Причина смерти: Болезнь в трудармии
Похороны
Неизвестно
д.Каскиново Кугарчинского р-на Башкортостана