Шабанов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.2011

Сын: Шабанов Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2018

Дочь: Шабанова София Михайловна

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Рождение ребёнка
06.07.2020

Дочь: Шабанова Алесия Михайловна

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Бракосочетание
Неизвестно

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