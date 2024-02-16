Шабанов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.2011
Сын: Шабанов Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2018
Дочь: Шабанова София Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2020
Дочь: Шабанова Алесия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности