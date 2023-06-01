Шеломова Текусса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шеломов Альбин Аркадьевич
Отец ребёнка: Шеломов Аркадий Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Гильбих (Шеломова) Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Шеломов Аркадий Васильевич
Смерть
Неизвестно