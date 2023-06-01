Шеломова Текусса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова Текусса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Аркадий Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шеломов Альбин Аркадьевич

Отец ребёнка: Шеломов Аркадий Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Гильбих (Шеломова) Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Шеломов Аркадий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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