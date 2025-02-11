Курышева (Курышенкова) (Калинина) Феврония Сергеевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Курышева (Курышенкова) (Калинина) Феврония Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Новоараповка, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Калинин Сергей Иванович1824 г.р.
Мать
Калинина Ульяна Ермолаева1827 г.р.
Супруги
Курышев Виктор Егорович1852 г.р.
Дети
Киреева (Курышева (Курышенков)) Аксинья Викторовна1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Калинин Сергей Иванович

Мать: Калинина Ульяна Ермолаева

Новоараповка, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
1871

Муж: Курышев Виктор Егорович

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Киреева (Курышева (Курышенков)) Аксинья Викторовна

Отец ребёнка: Курышев Виктор Егорович

Новоараповка, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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