Курышева (Курышенкова) (Калинина) Феврония Сергеевна
женский, родилась 1850, Новоараповка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
ОтецКалинин Сергей Иванович1824 г.р.
МатьКалинина Ульяна Ермолаева1827 г.р.
Супруги
Курышев Виктор Егорович1852 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Калинин Сергей Иванович
Новоараповка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1871
Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Киреева (Курышева (Курышенков)) Аксинья Викторовна
Отец ребёнка: Курышев Виктор Егорович
Новоараповка, Никольский муниципальный район, Пензенская область