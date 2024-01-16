Колосова (Летовальцева) Параскева Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Летовальцева) Параскева Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1914

Муж: Колосов Семён Леонтьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
28.12.1917

Сын: Колосов Павел Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Рождение ребёнка
25.10.1919

Дочь: Летовальцева Мария Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
1921

Сын: Колосов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
14.05.1923

Сын: Колосов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Колосов Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич

Смерть
09.01.1958
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кладбище
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