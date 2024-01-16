Колосова (Летовальцева) Параскева Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1914
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
28.12.1917
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Рождение ребёнка
25.10.1919
Дочь: Летовальцева Мария Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
14.05.1923
Сын: Колосов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Колосов Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Леонтьевич
Смерть
09.01.1958
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кладбище