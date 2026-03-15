Шестоперова Пелагея Прокопьевна
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Шестоперов Федор Филиппович1812 г.р.
Дети
Шестоперов Петр Федорович1830 г.р.
Шестоперов Андрей Федорович1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шестоперов Петр Федорович
Отец ребёнка: Шестоперов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шестоперов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Шестоперов Федор Филиппович
Смерть
Неизвестно