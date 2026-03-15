Шестоперова Пелагея Прокопьевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестоперова Пелагея Прокопьевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Шестоперов Федор Филиппович1812 г.р.
Дети
Шестоперов Петр Федорович1830 г.р.
Шестоперов Андрей Федорович1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестоперов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шестоперов Петр Федорович

Отец ребёнка: Шестоперов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шестоперов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Шестоперов Федор Филиппович

Смерть
Неизвестно

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