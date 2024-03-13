Буза ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буза Филипп Павлович
Отец ребёнка: Буза Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Буза) Мария
Отец ребёнка: Буза Павел
Рождение ребёнка
21.06.1021
Дочь: Анастасия (Буза) ?
Отец ребёнка: Буза Павел
Смерть
Неизвестно