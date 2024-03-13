Буза ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буза ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буза Филипп Павлович

Отец ребёнка: Буза Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буза) Мария

Отец ребёнка: Буза Павел

Рождение ребёнка
21.06.1021

Дочь: Анастасия (Буза) ?

Отец ребёнка: Буза Павел

Смерть
Неизвестно

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