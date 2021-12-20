Гаймина Ефрасинья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймина Ефрасинья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Гаймин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гаймин (Кандрашкин) Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Гаймин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Гаймин (Кандрашкин) Михаил Абрамович

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Гаймина) Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Гаймин (Кандрашкин) Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно

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