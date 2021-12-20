Гаймина Ефрасинья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гаймин (Кандрашкин) Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
03.04.1906
Отец ребёнка: Гаймин (Кандрашкин) Михаил Абрамович
Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Гаймина) Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Гаймин (Кандрашкин) Михаил Абрамович
Смерть
Неизвестно