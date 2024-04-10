Шубин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучумова (Шубина) Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Шубина (Кужнурова) Тамара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Евгения Геннадьевна

Мать ребёнка: Шубина (Кужнурова) Тамара Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина (Кужнурова) Тамара Ильинична

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