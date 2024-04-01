Коваль Александр Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиПо 1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Коваль Авксентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: Коваль Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Екатерина
Рождение ребёнка
До 1940
Сын: Коваль Игорь? Александрович
Мать ребёнка: Коваль Ирина
Рождение ребёнка
По 1940
Сын: Коваль Кто То 2 Александр
Мать ребёнка: Коваль Ирина
Развод
До 1941
Жена: Коваль Ирина
Смерть
По 1983