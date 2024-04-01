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Коваль Александр Авксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

По 1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Коваль Авксентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Коваль Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Екатерина

Рождение ребёнка
До 1940

Сын: Коваль Игорь? Александрович

Мать ребёнка: Коваль Ирина

Рождение ребёнка
По 1940

Сын: Коваль Кто То 2 Александр

Мать ребёнка: Коваль Ирина

Развод
До 1941

Жена: Коваль Ирина

Смерть
По 1983

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