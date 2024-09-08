Сафонкина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
читает/пишет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашкина (Сафонкина) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонкина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафонкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Сафонкин Семен Михайлович
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
15.10.1930
Сын: Сафонкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович
Смерть
Неизвестно