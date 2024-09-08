Сафонкина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонкина Пелагея Ивановна

Сафонкина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
читает/пишет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашкина (Сафонкина) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сафонкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафонкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Сафонкин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
15.10.1930

Сын: Сафонкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Акимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.