Малкова Людмила Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
05.05.1981
Сын: Малков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Малков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1983
Дочь: Малкова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Малков Николай Алексеевич