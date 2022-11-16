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Малкова Людмила Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Малков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
05.05.1981

Сын: Малков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Малков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.1983

Дочь: Малкова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Малков Николай Алексеевич

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