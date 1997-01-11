Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

Место рождения

д.Норкино, Балтачевский район, БАССР

Дата рождения

04.02.1914

Дата смерти

11.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914

Отец: Нуртдинов(Умутдинов) Хасанъян

Мать: Нуртдинова (Умутдинова) Шамсия

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Бракосочетание
1951

Жена: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Рождение ребёнка
14.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Рождение ребёнка
13.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Смерть
11.01.1997
Причина смерти: Болезнь(работал шахтёром,и во время ВОВ)
Похороны
Неизвестно

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