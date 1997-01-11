Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович
Место рожденияд.Норкино, Балтачевский район, БАССР
Дата рождения04.02.1914
Дата смерти11.01.1997
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
08.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)
Рождение ребёнка
14.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)
Рождение ребёнка
13.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуртдинова (Арсланова) Суфия Арслановна (Арслангалиевна)
Смерть
11.01.1997
Причина смерти: Болезнь(работал шахтёром,и во время ВОВ)
Похороны
Неизвестно