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Пономарев Виктор Михайлович

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Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

27.06.1939

Дата смерти

12.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1939

Отец: Пономарев Михаил Иванович

Мать: Пономарева Акулина Анисимовна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Пономарев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Евлахова Зоя Егоровна

город Киселевск, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.12.1967

Дочь: Платонова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Пономарева Галина Дмитриевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1970

Дочь: Панова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Пономарева Галина Дмитриевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Галина Дмитриевна

Смерть
12.08.1989
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