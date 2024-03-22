Пономарев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.06.1939
Дата смерти12.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1939
Рождение ребёнка
18.11.1961
Сын: Пономарев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Евлахова Зоя Егоровна
город Киселевск, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.12.1967
Дочь: Платонова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Пономарева Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.08.1970
Дочь: Панова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Пономарева Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1989