Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1982

Отец: Иван

Мать: Маргарита

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