(Ивлева) Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивлева) Зоя Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1933

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1933

Отец: Ивлев Георгий

Мать: Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
31.03.1956

Дочь: Перцева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Поярков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Поярков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Поярков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поярков Александр Иванович

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