(Ивлева) Зоя Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1933
Отец: Ивлев Георгий
Мать: Зинаида Георгиевна
Рождение ребёнка
31.03.1956
Дочь: Перцева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Поярков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Поярков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Поярков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поярков Александр Иванович