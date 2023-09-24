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Кондрашов Николай Алексеевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

23.05.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
17.08.1970

Дочь: Вокуева (Кондрашова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Александровна

Айзкраукле, Aizkraukles novads
Смерть
Неизвестно

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