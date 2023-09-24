Кондрашов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
17.08.1970
Дочь: Вокуева (Кондрашова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Александровна
Айзкраукле, Aizkraukles novads
Смерть
Неизвестно