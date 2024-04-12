Гаврилова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Прасковья

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гаврилов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гаврилов Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гаврилов (рекрут С 1831) Иван Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Федорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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