Гаврилова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гаврилов Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гаврилов (рекрут С 1831) Иван Иванович
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно