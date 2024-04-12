Романов (однодворец) Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (однодворец) Андрей Максимович

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Романов (однодворец) Максим Иванович

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Романов (однодворец) Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Романова Анна Яковлевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Романова Анна Яковлевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Романова Анна Яковлевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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