Романов (однодворец) Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Романов (однодворец) Максим Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Романов (однодворец) Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Романова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Романова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Романова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно