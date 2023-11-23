неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брянцева Дарья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Егор Андреевич (1804 - ?) Родился в семье дьячка села Воскресенского в Куклином Углу Даниловского уезда Андрея Алексеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Клавдия Андреевна (1804-?). О детях... Показать все
Смерть
Неизвестно

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