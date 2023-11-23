неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брянцева Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Егор Андреевич (1804 - ?) Родился в семье дьячка села Воскресенского в Куклином Углу Даниловского уезда Андрея Алексеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Клавдия Андреевна (1804-?). О детях... Показать все
Смерть
Неизвестно