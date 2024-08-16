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Уренко Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1938

Дата смерти

16.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1938

Отец: Уренко Константин Андреевич

Мать: Уренко Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1963

Сын: Уренко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1963

Сын: Уренко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1966

Сын: Уренко Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Адианова (Уренко) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Адианова (Уренко) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.03.1981

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