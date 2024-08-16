Уренко Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1938
Дата смерти16.03.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1938
Отец: Уренко Константин Андреевич
Мать: Уренко Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1963
Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1963
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1966
Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Адианова (Уренко) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Адианова (Уренко) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.03.1981