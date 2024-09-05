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Пелагея Киприанова

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

02.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905 ст.

Отец: Киприан Исидоров

Мать: Мария Иларионова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Киприан Исидоров и законная жена его Мария Иларионова,оба православные
Крещение
04.10.1905 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Димитрий Евлампиев Трифонов и деревни Нератовки крестьянская девица Ксения Феофанова Ширяева
Смерть
Неизвестно

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