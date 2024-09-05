Пелагея Киприанова
Место рождения
Дата рождения02.10.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905 ст.
Отец: Киприан Исидоров
Мать: Мария Иларионова
Деревни Нератовки крестьянин Киприан Исидоров и законная жена его Мария Иларионова,оба православные
Крещение
04.10.1905 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Димитрий Евлампиев Трифонов и деревни Нератовки крестьянская девица Ксения Феофанова Ширяева
Смерть
Неизвестно