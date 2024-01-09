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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирючева) ???
Отец ребёнка: Бирючев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирючева) Анна
Отец ребёнка: Бирючев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирючева) Людмила
Отец ребёнка: Бирючев Александр Николаевич