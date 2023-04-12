Прасковья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Абрамова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тураев Тимофей Степанов

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Константин Тимофеев

Отец ребёнка: Тураев Тимофей Степанов

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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