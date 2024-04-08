Боженов Игнат Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Боженов Сидор Савельев
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Боженова Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Василиса Игнатова
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792