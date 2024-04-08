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Боженов Игнат Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Боженов Сидор Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боженов Дементий Игнатов

Мать ребёнка: Боженова Акилина Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Василиса Игнатова

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Акилина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Прасковья Емельянова

Смерть
1792
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