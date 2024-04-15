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Белокур Татьяна Андреевна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

15.01.1898 ст.

Дата смерти

10.03.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1898 ст.

Отец: Белокур Андрей Федорович

Мать: Белокур Марфа Прокопьевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96V-Z?i=78&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
10.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-B?i=704&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.03.1904 ст.
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