Белокур Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1898 ст.
Дата смерти10.03.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1898 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96V-Z?i=78&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.01.1898 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
10.03.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-B?i=704&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.03.1904 ст.