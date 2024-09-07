Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна

Место рождения

г.Сретенск

Дата рождения

23.02.1926

Дата смерти

13.02.1969

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926

Отец: Неронов Филимон Дмитриевич

Мать: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Вадим

Рождение ребёнка
24.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.1969

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