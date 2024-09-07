Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна
Место рожденияг.Сретенск
Дата рождения23.02.1926
Дата смерти13.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимов Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Любимов Вадим
Рождение ребёнка
24.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.1969