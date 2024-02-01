Константинов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Андрей Петрович

Константинов Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1914

Дата смерти

16.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914

Отец: Константинов Пётр Павлович

Мать: Константинова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.09.1944

Сын: Трапезников Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Трапезникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1949

Сын: Константинов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Трапезникова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Юлия Захаровна

Смерть
16.01.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close