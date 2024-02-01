Константинов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1914
Дата смерти16.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914
Рождение ребёнка
20.09.1944
Сын: Трапезников Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Трапезникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1949
Сын: Константинов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Трапезникова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Юлия Захаровна
Смерть
16.01.1989