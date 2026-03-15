Мухачев Николай Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мухачев Николай Григорьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Супруги
Мухачева Синклитики́Я ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Мухачев Михаил Николаевич18.09.1873 ст. г.р.
Мухачев Григорий НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Синклитики́Я Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухачев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Мухачева Синклитики́Я Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.

Сын: Мухачев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мухачева Синклитики́Я Тимофеевна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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