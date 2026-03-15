Мухачев Николай Григорьевич
мужской, родился Неизвестно, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
Супруги
Мухачева Синклитики́Я ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Мухачев Михаил Николаевич18.09.1873 ст. г.р.
Мухачев Григорий НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухачев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Мухачева Синклитики́Я Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.
Сын: Мухачев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мухачева Синклитики́Я Тимофеевна
Смерть
Неизвестно