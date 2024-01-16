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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ордин Мартемьян Васильевич
Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ордин Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович
д. Татариново