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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Ордин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1733

Сын: Ордин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ордин Мартемьян Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ордин Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Анродонович

д. Татариново
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