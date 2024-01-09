Кузнецова Дарья Сысоева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кузнецов Лука Иванов
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузнецов Карп Иванов
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно