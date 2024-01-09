Кузнецова Дарья Сысоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Дарья Сысоева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кузнецов Лука Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Леонтьев

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кузнецов Карп Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кузнецов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Леонтьев

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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