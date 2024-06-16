Васильев Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.2012
Дочь: Васильева Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
12.10.2015
Сын: Васильев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Сергеевна