Васильев Алексей Вячеславович 13.10.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Алексей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
21.11.2012

Дочь: Васильева Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
12.10.2015

Сын: Васильев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Сергеевна

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