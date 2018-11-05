Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.07.1930
Дата смерти05.11.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1930
Отец: Линецкий Юдик (Йеуда)
Россия
Рождение ребёнка
01.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крускоп Альберт Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, институт им. Склифосовского
Врач-травматолог
Смерть
05.11.2018