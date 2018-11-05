Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.07.1930

Дата смерти

05.11.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1930

Отец: Линецкий Юдик (Йеуда)

Мать: Шехова Евдокия Терентьевна

Россия
Рождение ребёнка
01.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крускоп Альберт Янович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крускоп Альберт Янович

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, институт им. Склифосовского
Врач-травматолог
Смерть
05.11.2018
Москва, город федерального значения Москва
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