Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Лоскутов Тимофей Иванов Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Дочь: Лоскутова Христина Иванова Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Сын: Лоскутов Панкратий Иванов Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Сын: Лоскутов Дисан Иванов Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Дочь: Лоскутова Александра Иванова Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Сын: Лоскутов Афанасий Иванов Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна