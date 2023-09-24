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Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лоскутов Иаков (Яков) Егоров

Мать: Лоскутова Александра Самсоновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 1 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1246~1247_3
Бракосочетание
1880

Жена: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жениху 23 года, невесте 22 года. невеста девица евдокия Сернурского прихода Кузнецовской волости п. Ялнерки Гавриила Никифорова Вершинина. Поручители: по жениху - Федор Яковлев Лоскутов и Гавриил Яков... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.

Сын: Лоскутов Тимофей Иванов Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
7.06.1882 года крещение. Восприемники: уволенный в запас армии рядовой Федор Игнатов Софронов. Лл. 371 об. -372.
Рождение ребёнка
10.06.1883 ст.

Дочь: Лоскутова Христина Иванова Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: умершего крестьянина Якова Егорова Лоскутова дочь девица Марина. лл. 35 об.-36
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.

Сын: Лоскутов Панкратий Иванов Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
7.07.1884 года крещение. Восприеиники: Кузнецовской волости п. Петрова уволенный в запас армии Яков Павлов Смоленцев. Лл. 195 об.-196
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.

Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
28.05.1888 года крещение. Восприемники: Илья Максимов Лоскутов. лл. 153 об.-154
Рождение ребёнка
07.04.1891 ст.

Сын: Лоскутов Дисан Иванов Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
8.04.1891 года крещение. Восприемники: Степан Ильин Лоскутов. Л.340 об.-341
Рождение ребёнка
24.04.1893 ст.

Дочь: Лоскутова Александра Иванова Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
25.04.1893 года крещение. Восприемники: крестьянская девица Марина Яковлева Лоскутова. Лл. 13 об-14
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Лоскутов Афанасий Иванов Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
5.07.1898 года крещение. Восприемники: запасной солдат Никифор Васильев Лоскутов. Лл. 130 об.-131
Смерть
После 1891
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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