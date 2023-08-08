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Шалаев Яков Кузьмич
Шалаев Яков Кузьмич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Шалаев Кузьма Васильевич
Около 1798 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Шалаев Кузьма Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1852
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