Колесников Петр Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Петр Ермолаевич

Колесников Петр Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ермолай возм Владимирович Ермул Колесников/

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1794

Дочь: (Колесникова) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
26.10.1798

Дочь: (Колесникова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Колесников Иван Петрович

Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Колесников Фома Петрович

Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Колесников Григорий Петрович

Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колесников Федор Петрович

Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна

Смерть
1851

Мы используем куки для улучшения работы сайта.