Колесников Петр Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1851
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Ермолай возм Владимирович Ермул Колесников/
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1794
Дочь: (Колесникова) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1798
Дочь: (Колесникова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Колесников Григорий Петрович
Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колесников Федор Петрович
Мать ребёнка: Колесникова Пелагея Федоровна
Смерть
1851