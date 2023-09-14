Широков Лука Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широков Тарас Григорьевич
Мать: Чащина Акулина Минеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Полина Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Михаил Лукич
Смерть
Неизвестно