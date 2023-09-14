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Широков Лука Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широков Тарас Григорьевич

Мать: Чащина Акулина Минеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Анна Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Полина Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Александр Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Михаил Лукич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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