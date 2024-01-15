Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корницкий Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно