Слободская Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти22.10.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
15.12.1857 ст.
Вид учета: 10-я ревизская сказка | Ревизская сказка. Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года декабря пятнадцатого дня Херсонской губернии Бобринецкого уезда сельца Владимеровка, малолетних наследнико... Показать все
Смерть
22.10.1873 ст.
Причина смерти: от старости | ГАОО. Ф.37 Оп. 2 Дело 123 стр. 1443об запись 18 | Госархив Одесск. области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки