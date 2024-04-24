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Слободская Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

22.10.1873 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободский Борис Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область
Место жительства
15.12.1857 ст.
Златополье, Кіровоградська область
Вид учета: 10-я ревизская сказка | Ревизская сказка. Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года декабря пятнадцатого дня Херсонской губернии Бобринецкого уезда сельца Владимеровка, малолетних наследнико... Показать все
Смерть
22.10.1873 ст.
Златополье, Кіровоградська область
Причина смерти: от старости | ГАОО. Ф.37 Оп. 2 Дело 123 стр. 1443об запись 18 | Госархив Одесск. области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки

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