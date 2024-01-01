Перфильев Сергей Михайлович
мужской, родился 28.06.1928, Сурковка, Красноярский уезд, Астраханская губерния
умер Неизвестно
ОтецПерфильев Михаил Федотович1900 г.р.
МатьТутаринова Мария Назаровна12.07.1906 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928
Сурковка, Красноярский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфильева (Питикова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно