Перфильев Сергей Михайлович 28.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перфильев Сергей Михайлович

Автор
ГМ
Ми Г.

мужской, родился 28.06.1928, Сурковка, Красноярский уезд, Астраханская губерния

умер Неизвестно

Отец
Перфильев Михаил Федотович1900 г.р.
Мать
Тутаринова Мария Назаровна12.07.1906 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928

Отец: Перфильев Михаил Федотович

Мать: Тутаринова Мария Назаровна

Сурковка, Красноярский уезд, Астраханская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфильева (Питикова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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