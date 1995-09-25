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Краев Георгий

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Место рождения

Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.05.1926

Дата смерти

25.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926

Отец: Краев Ефим

Мать: не указана

Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Военная служба
С 04.11.1943 по 12.01.1956
35 усп,15 мех. сбр 16 тк 1 БелФ
Ушел в запас в звании старшего лейтенанта. Участвовал в Люблинско-Брестской наступательной операции. 18.7-2.8.44 г. (Операция 5-го удара). Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краева Мария

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краева Мария

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Упоминание
Неизвестно
Русский
Упоминание
Неизвестно
https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/223400/1/UnVQUkxJQjEyMDg0MDc0LlBERg==
Упоминание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/100114
Смерть
25.09.1995
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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