Краев Георгий
Место рождения
Дата рождения12.05.1926
Дата смерти25.09.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926
Отец: Краев Ефим
Военная служба
С 04.11.1943 по 12.01.1956
35 усп,15 мех. сбр 16 тк 1 БелФ
Ушел в запас в звании старшего лейтенанта. Участвовал в Люблинско-Брестской наступательной операции. 18.7-2.8.44 г. (Операция 5-го удара). Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краева Мария
Рождение ребёнка
07.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краева Мария
Упоминание
Неизвестно
Русский
Упоминание
Неизвестно
https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/223400/1/UnVQUkxJQjEyMDg0MDc0LlBERg==
Упоминание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/100114
Смерть
25.09.1995