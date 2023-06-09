Пономарев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пономарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пономарева Елена Петровна
Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пономарев Василий Петрович
Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пономарев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
28.04.1928
Сын: Пономарев Николай Петрович
Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Пономарев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна
Смерть
1936