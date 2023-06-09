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Пономарев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пономарев Иван Петрович

Мать: Пономарева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пономарева Елена Петровна

Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пономарев Василий Петрович

Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пономарев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
28.04.1928

Сын: Пономарев Николай Петрович

Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пономарев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Пономарев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Михеева Матрена Федоровна

Смерть
1936

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