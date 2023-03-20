Шестакова Параскева Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Параскева Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шестаков Семен Максимович

Отец ребёнка: Шестаков Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Павла Максимовна

Отец ребёнка: Шестаков Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феоктиста Максимовна

Отец ребёнка: Шестаков Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шестаков Евгений Максимович

Отец ребёнка: Шестаков Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шестаков Андрей Максимович

Отец ребёнка: Шестаков Максим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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