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Каргуева Февронья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргуев Степан Родионович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Каргуев Веденикт Степанович

Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Каргуев Ефим Степанович

Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Каргуев Иван Степанович

Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Каргуев Иван Степанович

Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Каргуева Устенья Степановна

Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.08.1847

Дочь: Каргуева Наталья Степановна

Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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