Каргуева Февронья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Каргуев Веденикт Степанович
Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Каргуева Устенья Степановна
Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович
Рождение ребёнка
30.08.1847
Дочь: Каргуева Наталья Степановна
Отец ребёнка: Каргуев Степан Родионович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно