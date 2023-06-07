Михайла Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайла Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Михайла Иванов

Мать: Елена Сысоева

Смерть
По 1782
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