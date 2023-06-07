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Михайла Михайлов
Михайла Михайлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
По 1782
Пол
Мужской
Отец
Михайла Иванов
1744 г.р.
Мать
(Первакова) Елена Сысоева
Около 1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Михайла Иванов
Мать:
Елена Сысоева
Смерть
По 1782
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